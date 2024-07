Daniel Garnero em Paraguai x Brasil - Kevork Djansezian / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 08/07/2024 21:00

Estados Unidos - Associação Paraguaia de Futebol anunciou, nesta segunda-feira (8), a demissão de Daniel Garnero, técnico da seleção masculina. A decisão acontece dias após o fim da participação da Albirroja na Copa América 2024. Os paraguaios perderam todas as partidas e foram eliminados do torneio com uma rodada de antecedência.

Na estreia, o Paraguai perdeu para a Colômbia por 2 a 1. Na sequência, foi goleado para o Brasil por 4 a 1 . Sem chances de classificação, a Albirroja sofreu o revés de 2 a 1 para a Costa Rica.





Garnero chegou à seleção paraguaia em setembro de 2023 para substituir Guillermo Schelotto. De lá para cá, comandou a equipe em dez jogos. No total, foram duas vitórias, dois empates e seis derrotas.

Nas Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, o Paraguai soma cinco pontos e ocupa a sétima colocação. Tal posição dá vaga na repescagem do Mundial.

O próximo compromisso da Albirroja será contra o Uruguai, fora de casa, em setembro. A partida em questão é válida pela sétima rodada das Eliminatórias.