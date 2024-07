Ramón Díaz - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 08/07/2024 19:27

Rio - O possível contrato de Ramón Díaz pelo Corinthians se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, nesta segunda-feira (2). No X, antigo Twitter, internautas brincaram com o fato do próximo jogo do clube paulista ser contra o Vasco, antiga equipe do argentino.

Enquanto alguns vascaínos tiraram sarro da situação, outros se sentiram tristes por ver o técnico que ajudou o time a não ser rebaixado em 2023 prestes a assinar com outro clube. Por outro lado, os corintianos respiraram aliviados pela contratação estar cada vez mais perto e já aderiram ao bordão usado por Díaz no Cruz-Maltino: "No va a bajar", ou "não vai cair", em português.

Embora a próxima partida do Corinthians seja contra o Vasco, Ramón e Emiliano não irão comandar o Alvinegro Paulista diante do ex-clube. Além da falta de tempo, ambos não gostariam de estrear contra o Cruz-Maltino pela identificação que possuem com o time, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa.

Confesso que vê o Ramon fechando com outro time me deixou triste pic.twitter.com/qGqvmi5OV6 — alefe. (@leallalef) July 8, 2024

ramon diaz estreando quarta contra o vasco em são januario pic.twitter.com/keU3RTzqSJ — Kaique (@kkaiquefc) July 8, 2024

ESTOU PRONTO TAMBÉM PARA RAMON DIAZ NO CORINTHIANS!



SE ELE SALVOU O VASCO 23, ELE SALVA O CORINTHIANS 24!pic.twitter.com/Kgkn1Nnjpm — Diego Lucio (@diego_lucio) July 2, 2024

RAMON DIAZ VEM AÍ, TEMOS UM TREINADOR, O CORINTHIANS TÁ VIVO pic.twitter.com/YqZF0DXvH0 — sccp dii. (@dmsgsccp) July 8, 2024

É ISSO TEMOS UM TÉCNICO!



O que resta para o torcedor é acreditar e confiar no trabalho do Ramon Diaz. https://t.co/3zkdLJmIOh pic.twitter.com/P8h7DaAksr — Fellipinho 77 (@Fellipinhoo77) July 8, 2024