Ramón Díaz está perto de assumir o CorinthiansLeandro Amorim/vasco

Publicado 08/07/2024 16:55

Rio - O Corinthians avançou na contratação do técnico Ramón Díaz. Ex-Vasco, o treinador argentino, junto com seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, discute os últimos detalhes com o clube paulista para substituir António Oliveira.



Ramón deixou o Vasco após a goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário, no fim de abril. O português Álvaro Pacheco chegou para substituí-lo, mas a passagem foi curta. Depois de quatro jogos, foi demitido

Assim, o nome de Ramón voltou a estar em pauta no Cruz-Maltino. Ele chegou a estar perto de retornar ao Vasco , mas o negócio não aconteceu.

avalia a efetivação de Rafael Paiva no cargo. O interino é bem visto internamente e, desde que assumiu a equipe, conquistou três vitórias em cinco jogos.

Sem o argentino, o Gigante da Colina não tem pressa para definir um novo treinador. O clube, inclusive, avalia a efetivação de Rafael Paiva no cargo. O interino é bem visto internamente e, desde que assumiu a equipe, conquistou três vitórias em cinco jogos.

Embora a próxima partida do Corinthians seja contra o Vasco, Ramón e Emiliano não irão comandar o Alvinegro Paulista diante do ex-clube. Além da falta de tempo, ambos não gostariam de estrear contra o Cruz-Maltino pela identificação que possuem com Cruz-Maltino, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa.