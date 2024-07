Dorival Júnior comandou a seleção brasileira na Copa América - Robyn Beck / AFP

Dorival Júnior comandou a seleção brasileira na Copa AméricaRobyn Beck / AFP

Publicado 08/07/2024 17:05

desabafou sobre as críticas que recebeu durante a participação da seleção brasileira na Copa América. Em entrevista à ESPN, o treinador explicou o motivo de ter ficado fora da "rodinha" de jogadores antes da decisão de pênaltis contra o Uruguai, cena que acabou viralizando nas redes sociais. Rio - O técnico Dorival Júnior. Em entrevista à ESPN, o treinador explicou o motivo de ter, cena que acabou viralizando nas redes sociais.

"É lamentar porque as pessoas fazem uma avaliação de uma foto, de um gesto, de uma palavra, de uma atitude... Só peço que exista respeito a todos os profissionais. Quando atleta, sempre participei de algumas decisões de pênaltis, ficava sempre um pouco afastado, mas junto com o grupo, ouvia aquele debate inicial mas tentava me concentrar, havia treinado para bater, queria estar concentrado e acima de tudo tranquilo. Nunca participei de rodinhas porque não quero incomodar jogadores num momento desse. Caso eu sinta que o grupo esteja nervoso ou muito tranquilo, natural que tenha que intervir. Não foi o caso, estavam muito focados", explicou Dorival.

"O 4º arbitro havia me chamado, pedindo que fizesse o corte de uma atleta porque o Uruguai havia tido um expulso. Retornei porque não sabia o número da camisa do Arana, não tinha certeza, estava tentando encontrar ele para ver o número, mas não participo de roda. Infelizmente, as tomadas de posições, os comentários que foram feitos, maldosos, levianos, sem nexo nenhum e sem conhecer o outro lado da moeda. Lamento muito por tudo isso. Foram levianos ao extremo e até usaram de uma certa covardia", completou.

Sobre a participação do Brasil na Copa América, Dorival garantiu que não se arrepende de nada, mesmo com a eliminação precoce nas quartas de final.

"Sinceramente, não faria nada diferente. Confio muito nesse grupo que vem desenvolvendo um trabalho, confio muito na minha equipe técnica, toda a diretoria empenhada. Tivemos uma organização quase perfeita em tudo, desde a nossa chegada aqui nos EUA. Todas as condições foram dadas, treinamento de altíssimo nível, criamos expectativa bem alta do que poderíamos apresentar. Oscilamos nas partidas, fato natural, é uma equipe sendo formada, que vive um momento completamente diferente. Não é justificativa, mas é uma realidade", afirmou o treinador.

Veja outras declarações:

Mudanças

"Dentro do nosso continente, a nossa colocação na tabela de classificação das Eliminatórias [para a Copa de 2026] é preocupante. Foi um momento difícil, mas saímos de uma Copa América com uma equipe vivendo outra situação, começando a se conhecer mais como grupo. Finalizamos essa última partida com garotos de 17 e de 19 jogando juntos. Todos pediam mudanças, para que alterássemos a forma, o padrão da equipe, mas essas mudanças precisam de tempo, não existem mágica no futebol, não se encontra do dia para a noite um padrão de jogo."

Jogadores mais novos

"Temos que ter todo o cuidado possível, é uma geração que promete muito, não tenho duvidas da qualidade de todos que estão, do que poderemos fazer na Copa. é um momento muito difícil, complicado, mas revertemos um quadro que estava ocorrendo da seleção, de derrotas consecutivas. Fizemos jogos muito disputados, equipes sentiram também o peso da seleção. Com um pouco mais de equilíbrio, entrosamento. essa equipe possa nos dar outra resposta."

Desempenho na Copa América

"Tenho consciência e convicção do que assumi, das dificuldades que teria, dos problemas, de pegar Copa América logo de início para uma equipe em formação. Sempre falei nisso, ninguém queima etapas no futebol, está começando a montagem de uma boa equipe, que tem jogadores de bom nível, mas que ainda não se veem com equipe. Esse processo que tivemos aqui, foram 20 dias importantes de treinamento, procuramos acelerar tudo isso, para mim foram momentos muito importantes, nos deram todas as condições possíveis, jogadores tiveram um entrega importante. nenhuma lesão, uma intensidade de trabalho, o que gerou expectativa muito alta em todos nós que fazemos parte deste estafe. A organização, disciplina, não tivemos nem um problema sequer, sempre respeitando tudo o que havia sido planejado."