Cara, uma das cenas mais vergonhosas que eu já vi. Fiquei até com "dó" do Dorival. O nosso líder fora da roda e tendo que levantar o dedo pra falar. Jogadores mal educados, indisciplinados, soberbos, que não sabem ser comandados. Vergonha. pic.twitter.com/Ws8UlLHTXn

o cara é o técnico e foi excluido da rodinha do próprio time isso diz muito sobre o trabalho do Dorival Júnior na Seleção pic.twitter.com/pZXQaoSam6

A imagem do Dorival fora da rodinha antes dos pênaltis é muito ruim. Mesmo que fosse para dar autonomia para os caras, simbolicamente deixa uma impressão péssima - ainda mais no contraste à postura do Bielsa. pic.twitter.com/w6UEsnZYbh