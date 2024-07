Lucas Oliveira disputou 79 jogos com a camisa do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 07/07/2024 12:58

Rio - Antes na mira do, o zagueiro Lucas Oliveira se transferirá para o futebol japonês. O Tokyo FC acertou a contratação do defensor de 28 anos, que defendia o Cruzeiro desde 2022, por empréstimo, com opção de compra de $ 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,9 milhões de reais), por 60% dos direitos do jogador. As informações são do jornalista Venê Casagrande.