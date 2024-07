Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 05/07/2024 20:20

Rio - A negociação do Vasco por Philippe Coutinho foi um dos temas da entrevista coletiva desta sexta-feira, 5, do Executivo de Futebol Marcelo Sant'Ana e do presidente Pedrinho. Nesse sentido, o mandatário do Cruz-Maltino explicou que a burocracia é realmente demorada, mas reforçou a confiança por um final feliz.

"Não é uma negociações simples como as pessoas pensam e falam. O Coutinho tem que, obviamente, perder o vínculo com o clube do Catar e, por empréstimo, também se desvincular por um ano do Aston Villa para que as coisas aconteçam. As propostas e os ajustes são feitos de ambas as partes. É lógico que todo mundo está muito ansioso, inclusive eu para que isso aconteça o mais rápido possível", disse Pedrinho.

"A gente espera e confia muito que o final vai ser feliz, mas essa burocracia é chata e demorada. Não é culpa de ninguém, faz parte do processo, porque são muitos aspectos que têm que ser resolvidos, mas é obvio que é o objetivo principal da gestão", completou.





Philippe Coutinho está fora do Brasil desde 2010, quando deixou São Januário rumo à Inter de Milão. Ele passou por clubes importantes, como Liverpool, Bayern de Munique e Barcelona. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018 e foi campeão da Copa América no ano seguinte.

Na última temporada, Coutinho vestiu a camisa do Al-Duhail, do Catar, por empréstimo. Ele entrou em campo em 23 vezes, fez oito gols e deu três assistências.