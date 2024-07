Marcelo Sant'Ana é o Executivo de Futebol do Vasco - Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 05/07/2024 17:45 | Atualizado 05/07/2024 18:19

Rio - Marcelo Sant'Ana falou como Executivo de Futebol do Vasco pela primeira vez nesta sexta-feira, 5. Apresentado, o dirigente mostrou conhecimento sobre o clube e destacou o objetivo de construir um time competitivo e que honre sua história.

"Futebol é movido à emoção, à sentimentos, à esperança. E tudo dentro de um ambiente de pragmatismo, dentro de um orçamento, que a gente consiga construir um Vasco competitivo e um Vasco que honre a história de um clube que é quatro vezes campeão brasileiro, três vezes campeão sul-americano e uma vez campeão da Copa do Brasil".

"A gente sabe a responsabilidade. Tenho consciência de como o torcedor vascaíno pode estar se sentindo aí depois desses últimos 20 anos, que tem sido um pouco mais duros, principalmente para quem tem uma história tão bonita desde lá de trás, com a questão da Resposta Histórica, do Expresso da Vitória, passando pela época do Dinamite, até a época mais recente, em que o próprio presidente deu muitas alegrias para nossa torcida".

Antes dele, passaram pelo cargo os seguintes diretores: Paulo Bracks; Alexandre Mattos; e Pedro Martins. Marcelo Sant'Ana brincou e externou a vontade de ter uma passagem mais duradoura em relação aos antecessores.



"Fico à disposição para responder as perguntas de vocês. Espero que a gente tenha um bom convívio e que eu seja um mais duradouro do que meus antecessores (risos). Tomara que eu seja merecedor de ter uma continuidade no Vasco da Gama e dê os resultados que a torcida deseje".

Veja mais declarações de Marcelo Sant'Ana

Marcelo Sant'Ana é o novo Executivo de Futebol do Vasco Leandro Amorim/Vasco

TREINADOR



"Tenho conversando muito com o nosso diretor técnico, Felipe Loureiro, que a gente tem que buscar casar o modelo de jogo do Vasco com o modelo de negócio que pretendemos ter dentro da instituição para que façamos uma montagem de elenco, nesse caso uma correção, mais assertiva".

RAFAEL PAIVA



"Nessa primeira semana, tive a oportunidade de vê-lo treinando, de acompanhar as sessões de vídeo. Antes de vir à coletiva, estava analisando o relatório do departamento e performance para começar a entender o nosso desempenho e visualizar como podemos corrigir. O Paiva tem uma característica que acho que é bem importante no Vasco: o Vasco é para quem tem coragem. O time, com o Paiva, tem tido um comportamento diferente do que tinha anteriormente com o Ramón e o Álvaro Pacheco.

"Não qualifico se é melhor ou pior, mas indiscutivelmente é diferente a postura do time. Nessa diferença, é uma postura que nos agrada mais. O nível de intensidade mudou para melhor. São situações que a gente leva em consideração para o treinador do Vasco. Ele está sendo avaliado, é um funcionário do Vasco. É um profissional que tem um histórico de sucesso no futebol brasileiro na parte de formação. Por coincidência e mérito, trabalhou na geração mais vitoriosa recentemente do Palmeiras. É um profissional que está mostrando as suas credenciais. Se for o entendimento que é para o bem do Vasco a continuidade do Paiva, a gente vai tomar sem dúvida nenhuma a melhor decisão pensando sempre no Vasco".

CHEGADA AO VASCO



"Muito feliz, muito feliz com essa oportunidade de estar no Vasco SAF. Trabalhar ao lado de vocês, através da diretoria do Pedrinho, nessa reconstrução do Vasco, nesse ajuste de rota, que precisamos para as próximas temporadas, para entregar ao torcedor parte do que ele espera e deseja. Conquistar junto com cada funcionário e com cada atleta objetivos reais e, se possível, a realização de sonhos".

MERCADO DA BOLA



"Geralmente, essa segunda janela aqui dentro do Brasil é uma janela de correção. É uma janela em que fazemos menos interferências do que a janela do final de temporada. O Vasco tem um elenco com 35 atletas, considerando os jogadores da base que estão efetivados no profissional e os que estão contundidos e provavelmente não contaremos ao longo dessa temporada. Busco sempre ter muito respeito com cada atleta que está dentro da instituição, jogadores que acreditaram na credibilidade do Vasco, na história do Vasco".

"Naturalmente, a gente precisa, sim, se qualificar, já temos mapeado alguns reforços, as posições definidas também. Acredito que, em breve, a torcida vascaína vai ter novidades e principalmente boas novidades, porque precisamos de jogadores que nos ajudem a elevar o nível do Vasco, não apenas jogadores que completem o plantel. Como temos 35, nosso plantel, teoricamente em quantidade, é suficiente. Então, as correções que a gente virá a fazer precisam ser correções que qualifiquem o Vasco".