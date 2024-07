Último jogo disputado pelo Vasco no Beira-Rio terminou em derrota por 2 a 1 para o Internacional - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 06/07/2024 12:01

Vasco volta a entrar em campo pelo Brasileirão neste domingo (7), às 18h, contra o Internacional. O jogo marca o primeiro jogo do Colorado no Beira-Rio após a tragédia das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, e o clube gaúcho conta o retorno a sua casa como fator para triunfar sobre o Cruz-Maltino. Afinal, o retrospecto recente do time carioca no estádio é bem desfavorável. Rio - Ovolta a entrar em campo pelo Brasileirão neste domingo (7), às 18h, contra o Internacional. O jogo marca o primeiro jogo do Colorado no Beira-Rio após a tragédia das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, e o clube gaúcho conta o retorno a sua casa como fator para triunfar sobre o Cruz-Maltino. Afinal, o retrospecto recente do time carioca no estádio é bem desfavorável.

O Vasco venceu apenas uma partida contra o Internacional no Beira-Rio nos últimos 16 anos. Tal ocasião foi na 27ª Campeonato Brasileiro de 2019, quando, com gol de Marrony, o Cruz-Maltino triunfou sobre o Colorado por 1 a 0.

Entretanto, além desse jogo, o Vasco disputou outras nove partidas no Beira-Rio desde 2008. Nessas ocasiões, o Internacional venceu oito jogos e as duas equipes empataram uma vez.

Uma dessas vitórias do Colorado, inclusive, foi uma goleada histórica de 6 a 0 aplicada sobre o Vasco. O jogo aconteceu na 22ª rodada do Brasileiro de 2015, e Ernando, Eduardo Sasha, Lisandro López (2), Valdívia e Nilton marcaram os gols do time da casa.

Em 2024, entretanto, o Vasco vê a urgência de mudar esse retrospecto. O Cruz-Maltino ocupa a 14ª colocação, com 14 pontos, e precisa da vitória para se afastar, cada vez mais, da zona de rebaixamento. O Internacional, por outro lado, está na 10ª posição, e busca o triunfo sobre o Cruz-Maltino para se aproximar do G6.

Retrospecto recente do Vasco no Beira-Rio

Internacional 2 x 1 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2023

Internacional 2 x 0 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2020

Internacional 0 x 1 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2019

Internacional 3 x 0 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2018

Internacional 6 x 0 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2015

Internacional 5 x 3 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2013

Internacional 0 x 0 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2012

Internacional 3 x 0 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2011

Internacional 1 x 0 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2010

Internacional 1 x 0 Vasco - Campeonato Brasileiro de 2008