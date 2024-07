Clayton Silva não se firmou no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Clayton Silva não se firmou no VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 06/07/2024 13:59

Rio - O Vasco encaminhou o empréstimo do atacante Clayton Silva para o Rio Ave, de Portugal. Os clubes, agora, alinham os últimos detalhes para que a negociação seja concretizada. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A proposta inicial feita pelo Rio Ave era de um empréstimo onde os dois clubes dividissem, de maneira igualitária, o salário de Clayton. Entretanto, o Vasco fez uma contraproposta onde o clube português assumisse, de maneira integral, os vencimentos do atacante, algo que a equipe europeia aceitou. Com isso, a definição da negociação deve acontecer nos próximos dias.

Clayton Silva chegou ao Vasco em março vindo do Casa Pia, também de Portugal, por cerca de três milhões de euros (R$ 16,13 na cotação da época). Entretanto, ele atuou por apenas 8 jogos pelo Cruz-Maltino, sem ter feito nenhum gol e nenhuma assistência, e não se firmou como uma unanimidade no clube