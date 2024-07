Robson Conceição entrou para o hall dos boxeadores que somam o título mundial profissional e também a medalha de ouro olímpica, pois ele foi campeão nos Jogos do Rio-2016. Este é um feito inédito no pugilismo nacional. Além de Robson, o boxe brasileiro tem como campeões mundiais Eder Jofre, Miguel de Oliveira, Acelino Popó Freitas, Valdemir Sertão Pereira e Patrick Teixeira. No feminino, Rose Volante foi campeã e Beatriz Ferreira, que vai disputar a Olimpíada de Paris, é a atual campeã peso leve da Federação Internacional de Boxe. Esta foi a quarta vez que Robson tentou o título mundial. Ele havia perdido em 2021 para o mexicano Oscar Valdez de forma injusta, pois foi muito melhor no combate. Em 2022, o brasileiro perdeu para o americano Shakur Stevenson e no ano passado empatou com o mexicano Emanuel Navarrete.

Foster encontrou a distância rapidamente e dominou a luta a maior parte do tempo. Robson buscou atacar com jabs, mas seu direto de direita, mais uma vez, foi ineficaz. O americano foi melhor no contragolpe, enquanto o brasileiro sempre teve a iniciativa do ataque.