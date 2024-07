Renê foi substituído ainda no primeiro tempo - Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 07/07/2024 22:13

Rio - O Internacional divulgou que o lateral-esquerdo Renê, de 31 anos, irá passar a noite no hospital em Porto Alegre, que ele foi encaminhado após sofrer um choque de cabeça com o zagueiro Robert Rojas, do Vasco. O Colorado reforçou que o ex-jogador do Flamengo fez exames e está consciente.

"O Internacional informa que, após a realização dos primeiros exames, o atleta Renê encontra-se bem, consciente e falando normalmente. O lateral-esquerdo passará a noite em observação para plena recuperação", divulgou o Internacional nas redes sociais.



O lance causou apreensão nos jogadores e nos torcedores que assistiram a partida. Além do choque ter sido forte, Renê sangrou bastante no Beira-Rio e as imagens foram captadas pela transmissão da partida.



Renê foi revelado pelo Sport e chegou ao Flamengo em 2017. Ele fez parte do elenco rubro-negro até 2022. Pelo clube carioca, o lateral conquistou vários títulos, dentre eles: uma Libertadores e dois Brasileiro. Na atual temporada, pelo Internacional, Renê entrou em campo em 29 jogos, fez um gol e deu duas assistências.