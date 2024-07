Ivana Knoll foi musa da Copa de 2022 - Reprodução / Instagram

Ivana Knoll foi musa da Copa de 2022Reprodução / Instagram

Publicado 07/07/2024 19:55

Rio - Musa da Copa do Mundo de 2022, Ivana Knoll, fez a alegria dos seus fãs ao publicar uma imagem em que aparece sensualizando nas redes sociais. A croata divulgou uma publicação em que aparece de biquíni em uma praia desconhecida.

"Maravilha de mulher", "Excelente", "Muita linda", "impressionante", "Você é incrível", "Linda demais", foram alguns dos comentários dos seus seguidores nas redes sociais.

Ivana ficou conhecida na última Copa do Mundo após aparecer nos jogos da Croácia com trajes sensuais. Na atual Eurocopa, ela tem repetido a dose acompanhando as partidas da seleção do seu país na Alemanha.