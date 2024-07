Renê foi substituído ainda no primeiro tempo - Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 07/07/2024 18:54

Rio Grande do Sul - A partida entre Vasco e Internacional, no Beira-Rio, teve um momento de apreensão no final do primeiro tempo. O zagueiro Robert Rojas e o lateral-esquerdo Renê tiveram um choque de cabeça aos 39 minutos e o ex-jogador do Flamengo teve que ir para o hospital. O lance causou muita apreensão entre os jogadores e também nas redes sociais.

Após um choque muito forte na cabeça, Renê, jogador do Internacional precisou sair de ambulância do Beira-Rio.



SporTV / Premierepic.twitter.com/esLTtfPcTx — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 7, 2024

"Força, Renê", "Que fique tudo bem com o Renê", "Meu Deus a cabeça do Renê cheia de sangue, que horror", "Aí, gente, que coisa horrível isso com o Renê", foram alguns comentários nas redes sociais.

Renê foi revelado pelo Sport e chegou ao Flamengo em 2017. Ele fez parte do elenco rubro-negro até 2022. Pelo clube carioca, o lateral conquistou vários títulos, dentre eles: uma Libertadores e dois Brasileiro. Na atual temporada, pelo Internacional, Renê entrou em campo em 29 jogos, fez um gol e deu duas assistências.