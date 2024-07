Conor McGregor é uma das maiores estrelas da história do UFC - (Foto: Reprodução)

Publicado 07/07/2024 16:00

Maior estrela do Ultimate nos últimos anos, Conor McGregor seria o grande protagonista do UFC 303, que aconteceu no fim de semana passado, em Las Vegas (EUA). Contudo, após quebrar um dedo do pé, o irlandês deixou a luta contra Michael Chandler e o duelo segue em negociação para que seja remarcado para uma nova data.