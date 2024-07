Poatan teve mais uma atuação de gala e nocauteou Prochazka no UFC 303 - (Foto: Reprodução)

Publicado 05/07/2024 14:00 | Atualizado 05/07/2024 15:27

Visto como uma das grandes estrelas do UFC na atualidade, Alex Poatan segue sendo recompensado pelas suas grandes atuações no octógono. Após derrotar Jiri Prochazka com um nocaute espetacular na luta principal do UFC 303, no último sábado (29), o atual campeão meio-pesado também teve motivos para comemorar na nova atualização do ranking peso-por-peso do Ultimate.



Na lista que destaca os melhores da organização, independente da divisão de peso, Alex Poatan subiu duas posições e agora aparece na segunda colocação, atrás somente do líder e atual campeão peso-leve do UFC, Islam Makhachev. Vale ressaltar que, com isso, o brasileiro ultrapassou outros dois campeões da organização: Leon Edwards, detentor do título dos meio-médios, e Jon Jones, campeão linear peso-pesado e visto por muitos como o melhor de todos os tempos no MMA.



“CHAMA! Depois do UFC 303, Alex ‘Poatan’ Pereira passa para o segundo lugar do ranking peso-por-peso!”, diz a legenda da publicação feita pelo perfil oficial do Ultimate no Instagram, na última terça-feira (2).