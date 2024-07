Daniel e Guigo comentaram sobre união da Fratres e Guigo, respectivamente - (Foto: Reprodução)

Publicado 05/07/2024 10:00 | Atualizado 05/07/2024 11:57

Duas das principais equipes de Jiu-Jitsu do Brasil - e do mundo -, a Guigo e a Fratres agora são uma só. Nesta semana, as lideranças dos times confirmaram a união da Guigo com a Fratres, em uma parceria que promete trazer grandes resultados dentro e fora dos tatames.



O movimento foi celebrado pelos dois lados, e Daniel Affini, responsável pela Fratres ao lado da esposa, Dada de Luca, comentou sobre o acerto e os próximos passos dessa união que promete ser histórica.



"Essa junção partiu da vontade de todos. E nosso atleta Meyram Maquiné foi um dos pontos chaves para incitar e ajudar também. Ele teve seu início de formação na Guigo, hoje está muito bem aqui conosco, mas conhece os dois lados. Depois que eles encerram com a Dream Art, começamos a conversar, principalmente sobre a formação dos faixas coloridas", disse Daniel, que continuou:



"A Fratres precisava de um cara com a tarimba do Guigo, e ele, por sua vez, sempre teve a vontade de estar à frente de equipes de competição. Com essa união, teremos o beneficio da experiência, além da coordenação fora do tatame, gestão e tudo que implica na organização de um time competitivo".