Espaço Hall reuniu a nata das lutas no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024 (Foto: Ana Campbell)

Publicado 02/07/2024 16:00 | Atualizado 03/07/2024 06:42

Uma das principais casas de espetáculo do Rio de Janeiro, o grandioso Espaço Hall, na Barra da Tijuca, recebeu um evento à altura no último domingo (30), quando foi palco do Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024 - Edição Lendas.



Organizado pelo SINDILUTAS com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes do Rio, do UFC Fight Pass e do próprio Espaço Hall, o evento reuniu centenas de pessoas durante todo o dia com uma grande estrutura e homenageou diversos atletas masters, seniores e principalmente lendas, de todas as federações dos esportes de combate da "Cidade Maravilhosa".

Entre as modalidades presentes no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024 estiveram Kickboxing, Karate, Sanda, Savate, Sumo, Wrestling, Sambo, Kung Fu, Luta Livre, Taekwondo, Beachboxing, Boxe, Muay Thai, Capoeira, Judo, MMA e Jiu-Jitsu, além de projetos sociais, autoridades e homenagens especiais ao COB e UFC."Eu fico muito lisonjeado pela honraria e muito feliz pela festa. Parabenizar o SINDILUTAS, Fabrício Xavier, Marcos Castro e o vereador Marcelo Arar por esse Prêmio criado para prestigiar atletas e professores que fazem um trabalho de excelência nas artes marciais. Esse reconhecimento é fundamental", afirmou Bustamante.Criado com o intuito de valorizar e reconhecer grandes nomes do mundo das lutas, o Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais recebeu em sua segunda edição, além da lenda Murilo Bustamante, nomes como Ricardo Libório, Mestres Canguru, Cobra e Apache, os GMs Yong Min Kim e Kim Jung Roul, Márcio Cromado, Ricardo Arona, Rafaela Silva, Frederico Flexa, Fernando Pinduka, Julio Cesar Pereira, Wendell "Del" Alexander, entre muitos outros.Um dos pontos altos do evento foi a condecoração das equipes Chute Boxe e Brazilian Top Team (BTT), representadas pelos fundadores Rudimar Fedrigo e Bebeo Duarte, respectivamente. A rivalidade entre elas é considerada até hoje a maior da história do MMA e elevou a modalidade para outro nível, especialmente na época do extinto PRIDE, com diversas lutas memoráveis entre os dois times."Acho importante a história da luta ser contada e a gente não deixar a galera que está chegando esquecer quem começou todos esse processo do MMA lá atrás. (...) E o Rudimar foi um adversário, que depois virou inimigo e hoje é amigo (risos). A Chute Boxe foi muito importante para a BTT e vice-versa, porque cada equipe treinava mais para ganhar da outra e assim elevamos as artes marciais mistas para outro patamar", relembrou Bebeo.Ao todo, foram mais de 450 homenageados no Prêmio Melhores do Ano nas Artes Marciais 2024, que também contou com honrarias "in memoriam" para Oswaldo Fadda e Carlson Gracie, lendas do Jiu-Jitsu. Idealizado pelo professor Fabrício Xavier, presidente do SINDILUTAS, e Marcos Castro, diretor da TATAME e da 2T Conteúdo, com o apoio do vereador Marcelo Arar, Prefeitura do Rio e Secretaria Municipal de Esportes do Rio, o Prêmio veio para ficar e promete retornar ainda maior em 2025.