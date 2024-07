Top Brother promete força total nos eventos da ISBJJA - (Foto: Divulgação)

Nos dias 20 e 21 de julho, a Arena da Juventude, em Deodoro-RJ, será palco de dois grandes eventos de Jiu-Jitsu: o Mundial Gi & No-Gi da ISBJJAe o Mundial Novatos – destinado para faixas-branca e cinza de todas as idades.



Válidos pela nona etapa do atual Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu, os eventos têm inscrições abertas até 12/07, no site www.isbjja.com, e vêm mobilizando diversas equipes, entre elas a Top Brother.

Liderado pelo mestre Cezar “Casquinha” Guimarães, o time vive boa fase e está na reta final da sua preparação para os campeonatos, que prometem acirrar ainda mais as disputas pelo ranking."A temporada 2024 da Top Brother tem sido muito boa até agora, com atletas somando excelentes resultados no Brasil e em outros países, como China, Estados Unidos e Alemanha, por exemplo. E estamos nos preparando para somar mais títulos no Mundial da ISBJJA e no Mundial Novatos", projetou Casquinha, que continuou:"Vamos entrar com uma galera, com e sem quimono, muitos alunos embalados e que vão lutar por medalhas, cerca de 150 atletas. A equipe está motivada, preparada e queremos estar entre as melhores. A Top Brother sempre chega nos pódios, seja no Gi, No-Gi ou MMA, e até o final do ano vamos buscar mais títulos".Ao final do Circuito Nacional Mineirinho, vale lembrar, serão selecionados, através do ranking, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Europeu 2025 da ISBJJA – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal.