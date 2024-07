Duelo entre Magomed Ankalaev e Poatan pelo cinturão pode se tornar realidade - (Foto: Reprodução)

Duelo entre Magomed Ankalaev e Poatan pelo cinturão pode se tornar realidade(Foto: Reprodução)

Publicado 03/07/2024 10:00

Com a vitória por nocaute sobre Jiri Prochazka na luta principal do UFC 303, no último sábado (29), Alex Poatan chegou a duas defesas de cinturão bem sucedidas nos meio-pesados. Com a cautela de Dana White ao tratar sobre a ida do brasileiro para a divisão dos pesados, a tendência é que a próxima do paulista ainda seja em uma defesa de título nos 93kg.



Diante disso, Magomed Ankalaev, atual segundo colocado no ranking meio-pesado do Ultimate, intensificou as provocações visando chamar a atenção para ser o próximo desafiante ao título da categoria. Por meio das suas redes sociais, o russo garantiu que não será necessário usar a luta agarrada para ter vantagem sobre Alex Poatan e deixou claro que é capaz de nocautear o brasileiro.



"Todos esses caras do Top 5 foram nocauteados. Sou o melhor meio-pesado do planeta. Nenhum desses caras está no meu nível e agora posso lutar contra o campeão, e acredito que ele não esteja com medo de mim como os outros. Acreditem, eu vou nocautear o Alex Poatan. Eu não preciso quedá-lo. O queixo desse cara já se foi, mas eu sei que ele é perigoso", escreveu o russo, que seguiu:



"Ninguém acha que você pode me vencer. (Prometo) 0 quedas. Abu Dhabi, Arábia (Saudita), Nova York, Las Vegas, não importa. Qualquer lugar, qualquer hora. Vou te nocautear. Se prepara", disparou.