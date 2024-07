Evento reunirá lutas de Muaythai, Kickboxing, Boxing, MMA e Grappling - (Foto: Divulgação)

Publicado 04/07/2024 10:00 | Atualizado 04/07/2024 18:27

Marcada para o dia 9 de agosto, em Manaus, capital do Amazonas, a 14ª edição do Spartan Xtreme promete entrar para a história, reunindo lutas de Muaythai, Kickboxing, Boxing, MMA e Grappling em um só evento.



A competição, que ocorre em sua primeira edição, é exclusiva para atletas amadores, reunindo nomes de todo o Brasil com uma estrutura de primeiro nível e duelos ocorrendo simultaneamente. As inscrições para o Spartan Xtreme 14, vale citar, estão abertas através do Whatsapp (92) 98155-9386 ou pelo perfil da organizadora Natália Oliveira no Instagram (@natalia.__.oliveiraa).