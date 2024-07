Após sucesso em Coimbra, evento em Altea manterá o alto nível - (Crédito: Fotop Portugal)

Publicado 06/07/2024 07:00 | Atualizado 06/07/2024 08:02

Em outubro de 2023, ISBJJA e CBJJD estrearam na Europa com um grande evento em Coimbra, Portugal, reunindo centenas de atletas e grandes equipes. O sucesso da competição culminou na criação do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu, que teve início em maio deste ano, novamente em Coimbra, e chega à sua segunda etapa no próximo dia 13 de julho, em Altea, na Espanha.Batizado de Altea Summer International Cup, o campeonato será realizado no Palau d’Esports Vila d’Altea e tem inscrições abertas até este domingo (7), através do site www.isbjja.com