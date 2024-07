Edição do LFA em Cajamar-SP promete grandes duelos - (Foto: Divulgação)

Edição do LFA em Cajamar-SP promete grandes duelos(Foto: Divulgação)

Publicado 05/07/2024 12:00 | Atualizado 05/07/2024 18:24

O LFA 187, que acontece neste sábado (6/7), no município de Cajamar, São Paulo, vai promover um embate entre as melhores forças do cenário do MMA brasileiro com os melhores de outros países do cenário latino americano.



O UFC Fight Pass transmite ao vivo, a partir das 20h, para todo o Brasil e o restante do mundo. As primeiras lutas do card preliminar serão transmitidas, também ao vivo, a partir das 17h, no canal oficial do LFA no YouTube.