Em treinamento com Maurício Ruffy, Zé Roberto deu a entender que pode se aventurar no Boxe - (Foto: Reprodução)

Em treinamento com Maurício Ruffy, Zé Roberto deu a entender que pode se aventurar no Boxe (Foto: Reprodução)

Publicado 06/07/2024 11:00

Não é incomum vermos atletas profissionais se aventurando em mais de um esporte. Considerado o maior jogador de Basquete de todos os tempos, Michael Jordan competiu no Beisebol. No MMA, temos o exemplo de Greg Hardy, ex-jogador profissional da NFL, que chegou ao UFC.

Caminho esse que pode ser repetido pelo ex-jogador Zé Roberto, conhecido além do grande talento no Futebol, também por sempre ter mantido uma forma física que o permitiu jogar profissionalmente até os 42 anos de idade. O atleta começou a treinar Boxe com o lutador peso-leve do UFC Maurício Ruffy, que declarou que Zé pode se aventurar na nobre arte em breve."Você vai quebrar a galera toda. Você está (treinando) com a pessoa certa, pode ter certeza. Se prepara, Fight Music (Show)! Será que vai ter novidade aí?", declarou Ruffy. Zé Roberto, por sua vez, reforçou a chance de competir no Boxe e mandou um recado para Mamá Brito, CEO do "FMS": "Primeiramente, quero agradecer o convite de poder fazer um treino de Boxe juntos. Não sei se eu vou poder treinar com você, porque eu estou aposentado, meio fora de forma, mas acho que dá para treinar. Mamá, prepara a bolsa que o 'Zezão' está voando".Hoje com 49 anos de idade, Zé Roberto se aposentou em 2017. Em 23 anos de carreira, o paulista passou por grandes clubes de Futebol do mundo, como Real Madrid, Bayern de Munique, Bayer Leverkusen, Santos, Grêmio, Palmeiras e pela Seleção Brasileira, onde conquistou quatro títulos.Maurício Ruffy tem 27 anos e um cartel de 10 vitórias, todas por nocaute, e apenas uma derrota como profissional. O brasileiro chegou ao Ultimate por meio do reality show "Dana White's Contender Series", no ano passado, ao nocautear Raimond Magomedaliev no terceiro round. Com a vitória por nocaute sobre Jamie Mullarkey, em maio, no UFC Rio, Ruffy chegou ao quinto triunfo seguido na carreira.