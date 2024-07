Olise foi comprado pelo Bayern junto ao Crystal Palace, da Inglaterra - Divulgação/Bayern

Publicado 07/07/2024 17:20

O Bayern de Munique anunciou a contratação do atacante Michael Olise, de 22 anos, do Crystal Palace. O clube alemão pagou cerca de 45 milhões de libras (R$ 315 milhões) pelo francês, sendo esta a segunda maior venda da história do clube inglês, que tem John Textor, dono da SAF do Botafogo, como acionista,

A negociação pelo destaque dos "Eagles" ainda prevê mais 5 milhões de libras (R$ 35 milhões) em bônus. Olise assinou contrato até 2029 e tornou-se a quarta aquisição mais cara dos bávaros.

"As negociações com o Bayern foram muito positivas e estou muito feliz por jogar agora num clube tão grande. É um grande desafio e era exatamente isso que eu procurava. Quero provar meu valor neste nível e fazer a minha parte para garantir que ganhemos o maior número possível de títulos com nossa equipe nos próximos anos", disse o jogador.

Olise marcou 10 gols e deu seis assistências em 19 jogos pelo Crystal Palace na última temporada. Ele foi convocado pelo técnico Henry para defender a França nos próximos Jogos Olímpicos.