Éder Militão desperdiçou uma das cobranças de pênalti da Seleção contra o Uruguai - Kevork Djansezian / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 07/07/2024 14:39

EUA - O Brasil está eliminado da Copa América após perder para o Uruguai nos pênaltis . Um dos jogadores brasileiros que desperdiçaram suas cobranças, o zagueiro Éder Militão negou qualquer desconfiança para as penalidades. O defensor do Real Madrid, inclusive, revelou que ele se ofereceu a ser o primeiro cobrador da Seleção.

"Definiu ali na hora mesmo (quem bateria), perguntaram, e eu falei para bater primeiro. Estava confiante, mas pênalti é isso. A gente vai para fazer, mas também tem um goleiro do outro lado. Infelizmente, aconteceu de eu errar o pênalti, não fui tão bem. Até porque, se eu fosse bem, era gol. Agora, é erguer a cabeça porque tem as eliminatórias pela frente", disse Militão, na zona mista após o jogo.

"Fui convicto e chutei. Mérito do goleiro", complementou.

Além de Militão, Douglas Luiz também desperdiçou sua cobrança de pênalti contra o Uruguai. O placar nas penalidades terminou em 4x2, com o último cobrador sendo o volante Manuel Ugarte, do PSG.

Com a eliminação, o próximo compromisso da Seleção será no dia 5 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará o Equador, em jogo onde local e horário ainda não foram definidos.