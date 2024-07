Rafael Paiva elogiou atuação do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 07/07/2024 21:50 | Atualizado 07/07/2024 23:44

Rio - Após 15 partidas disputadas na edição atual da Série A, finalmente, o Vasco conseguiu sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, o treinador Rafael Paiva reforçou a importância do resultado contra o Internacional, no Beira-Rio, e reforçou que o clube carioca entrou em campo com uma equipe desfalcada.

"Jogo com muitos desfalques, mas fomos pela linha de oportunidade para outros jogadores que precisavam provar, tanto para a torcida quanto para eles mesmo, que eles têm capacidade. Os meninos da base não eram diferentes, eles têm boa experiência. Vieram totalmente motivados. Ficamos felizes que deu tudo certo no final, com os três pontos. Muito difícil de jogar aqui, Inter é muito forte. Tudo está caminhando bem, agora é manter a humildade para seguir", afirmou.



Desde assumiu novamente o Vasco de forma interina, Rafael Paiva comandou a equipe em cinco jogos e venceu três. O treinador afirmou que consegue ver frutos do seu trabalho no Cruz-Maltino.



Eu estou muito tranquilo, muito satisfeito com o que estamos construindo. Consigo ver a minha cara no que a equipe está fazendo, isso para mim é muito satisfatório. Vindo com vitória, pontos na maioria dos jogos. Isso é fundamental.