Lyncon fez o segundo gol da vitória do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 07/07/2024 20:30

Rio Grande do Sul - O Vasco conseguiu diante do Internacional os seus primeiros três pontos fora de casa no Brasileiro. A partida no Beira-Rio marcou o primeiro gol do zagueiro Lyncon com a camisa do clube de São Januário. Ao fim da partida, o defensor, que entrou no segundo tempo, falou sobre a sensação de balançar as redes como profissional pelo Cruz-Maltino.

"Estou desde dez anos no clube, fico muito feliz por ter feito esse gol. Morei no Vasco também por muito tempo. É uma sensação indescritível. Agora é comemorar, mas também manter o foco porque na quarta-feira tem mais um jogo importantíssimo", afirmou o jovem, de 19 anos.



A partida foi a terceira de Lyncon como profissional e a primeira na atual temporada. Ele entrou na vaga de Robert Rojas, que foi substituído no intervalo, após se envolver em um choque de cabeça com o lateral-esquerdo Renê no fim do primeiro tempo no Beira-Rio.



Na próxima temporada, o Vasco irá receber o Corinthians, em São Januário, às 19 horas (de Brasília), na próxima quarta-feira. O Internacional irá jogar no mesmo dia e horário contra o Juventude, no Beira-Rio, em duelo pela terceira fase da Copa do Brasil.