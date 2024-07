Técnico Thiago Carpini, do Vitória, esteve na mira do Vasco - Divulgação/Vitória

Publicado 07/07/2024 16:45 | Atualizado 07/07/2024 16:48

Rio - Em meio à mudanças no departamento de futebol, o Vasco tentou abrir conversas na última semana pela contratação do jovem técnico Thiago Carpini, de 39 anos, que está no Vitória. O profissional, no entanto, preferiu focar no clube baiano e sequer aceitou ouvir uma proposta do Cruz-Maltino.

O Vasco está em momento delicado na temporada e tem como comandante o interino Rafael Paiva, que conta com o respaldo do presidente Pedrinho. A equipe está sem um treinador desde a demissão de Álvaro Pacheco, com passagem relâmpago de apenas cinco jogos. Paiva, por sua vez, conquistou sete de 12 pontos possíveis desde então.

Carpini assumiu o comando do Vitória em maio logo após a saída do técnico Léo Condé. Até o momento, foram seis partidas, com desempenho de três vitórias e três derrotas. Ele agradeceu pelo interesse, mas indicou que está feliz no clube. As informações são do "UOL".

A situação envolvendo o nome do novo treinador do Vasco será definida em breve. O novo executivo de futebol do clube, Marcelo Sant'Ana, ajudará na decisão. No momento, Rafael Paiva desponta para ser efetivado.

Thiago Carpini ganhou destaque na última temporada após a boa campanha de acesso com o Juventude à elite do Brasileirão. Ele foi contratado pelo São Paulo no início de 2024, mas acabou deixando o cargo por conta do desempenho.