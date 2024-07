Lewis Hamilton venceu o GP da Inglaterra de Fórmula 1 - Benjamin Cremel/AFP

Publicado 07/07/2024 13:59

Uma conquista com sabor especial. Assim pode ser definida a vitória de Lewis Hamilton, que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar neste domingo e venceu o GP da Inglaterra de Fórmula 1 no tradicional circuito de Silverstone. Mas o resultado carrega marcas importantes. Foi o seu nono triunfo em Silverstone (nenhum piloto ganhou tantas vezes em um mesmo circuito). Depois de 945 dias, ele voltou a subir no lugar mais alto do pódio, já que não vencia uma prova desde 2021, na Arábia Saudita.

Esta foi ainda a 104ª vez que o heptacampeão recebeu a bandeirada na condição de vencedor. Isso tudo em uma disputa onde aconteceu de tudo. Alternâncias de posições na briga pela liderança, estratégia de parada nos boxes e chuva.

Emocionado, Hamilton fez a festa da torcida inglesa, que vibrou bastante quando ele assumiu a ponta na volta 40 e resistiu à pressão até o final. Completando o pódio, o holandês da Red Bull Max Verstappen terminou em segundo seguido de Lando Norris, da McLaren, no terceiro posto.

Ao final da prova, ele pediu uma bandeira da Inglaterra para retribuir o carinho da torcida, que vibrou com o seu desempenho durante toda a disputa. Depois de chorar no carro, ele foi fazer a festa com os mecânicos da Mercedes.

A Fórmula 1 retorna ao calendário no dia 21 de julho para a disputa do GP da Hungria, corrida válida pela 13ª etapa da temporada 2024.

Na largada, George Russell conseguiu manter a posição, mas contou com a ajuda de Lewis Hamilton, que saiu ao seu lado e assumiu o papel de escudeiro. Verstappen ganhou a posição de Lando Norris e logo conquistou a terceira posição.

Oscar Piastri em quinto, seguido de Carlos Sainz, Lance Stroll, Charles Leclerc, Nico Hulkenberg e Fernando Alonso completaram as dez primeiras posições neste início de corrida em Silverstone

O primeiro grande momento da corrida aconteceu na volta 15. O inglês Lando Norris diminuiu a diferença para Max Verstappen e fez a ultrapassagem para ser o terceiro colocado. A manobra fez a torcida vibrar na arquibancada de Silverstone.

A corrida ganhou emoção com a chuva que atingiu o circuito. Hamilton apertou o ritmo, passou Russell e assumiu a ponta. No entanto, por causa da pista escorregadia, os dois pilotos da Mercedes erraram o ponto e saíram da pista. Norris se aproveitou da situação e ocupou a vice-liderança. O primeiro lugar passou a ser questão de tempo e logo foi a vez de Hamilton ser superado.

A batalha, a partir daí, ficou restrita aos carros da Mercedes e da McLaren. Oscar Piastri também entrou na briga pelo pelotão de frente e deixou o heptacampeão do mundo para trás para ser o novo segundo colocado.

Longe da briga direta pelo primeiro posto em Silverstone, Max Verstappen foi para os boxes para colocar os pneus de chuva na volta 27. A estratégia foi seguida pela McLaren e também pela Mercedes. Com as paradas, o holandês herdou a terceira colocação

Com problemas no carro e sem repetir o desempenho do início da corrida, Russell foi para os boxes e abandonou a prova. A suspeita é de que um problema no sistema de água do carro tenha tirado o inglês da prova.

Com a pista secando novamente e Verstappen e Hamilton foram para os boxes a fim de trocar os pneus faltando pouco mais de 13 voltas para o final. Norris líder da prova também optou pela logo depois.

E no giro de número 40, Lewis Hamilton levou a torcida à loucura quando voltou a ocupar o primeiro lugar, à frente de Lando Norris e com Verstappen na terceira colocação. Piastri e Sainz fecharam os cinco primeiros lugares.

Depois de forte chuva, as voltas finais em Silverstone foram disputadas sob sol intenso. Hamilton usou a experiência. Verstappen forçou e buscou o segundo lugar ao deixar para trás Lando Norris, mas não conseguiu tirar a vitória do heptacampeão.

Confira a classificação do GP da Inglaterra:

1 º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1h22min27s059

2 º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1s405

3 º - Lando Norris (ING/McLaren), 7s547

4 º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 12s429

5 º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 47s318

6 º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 55s722

7 º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 56s569

8 º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 63s577

9 º - Alexander Albon (TAI/Williams), 68s387

10 º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 79s303

11 º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 88s960

12 º - Kevin Magnussen (FIN/Haas), 90s153

13 º - Daniel Ricciardo (ITA/RB), a uma volta

14 º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a uma volta

15 º - Valtteri Bottas (FIN/ Kick Sauber), a uma volta

16 º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a duas voltas

17 º - Sergio Perez (MEX/Red Bull), a duas voltas

18 º - Guanyu Zhou (CHN/ Kick Sauber), a duas voltas

Não completaram a prova

George Russell (ING/Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Alpine)