Thiago Alcântara decidiu se aposentar do futebol aos 33 anos - Paul Ellis / AFP

Publicado 07/07/2024 11:48

Antigo sonho do Flamengo, o meia Thiago Alcântara decidiu se aposentar do futebol aos 33 anos. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o filho do tetracampeão Mazinho está pronto para assumir uma nova função no esporte meses após o fim de seu contrato com o Liverpool, da Inglaterra. Espanha -, o meia Thiago Alcântara decidiu se aposentar do futebol aos 33 anos. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o filho do tetracampeão Mazinho está pronto para assumir uma nova função no esporte meses após o fim de seu contrato com o Liverpool, da Inglaterra.

Flamengo após o término de seu vínculo com o clube inglês. O Vasco também monitorou a situação do jogador como uma alternativa caso a negociação com Philippe Coutinho não avançasse. Além dos brasileiros, clubes do mundo árabe e da Espanha também buscaram a contratação do meia, porém, ele recusou todas e decidiu pendurar as chuteiras. Thiago Alcântara foi sondado peloapós o término de seu vínculo com o clube inglês. Otambém monitorou a situação do jogador como uma alternativa caso a negociação com Philippe Coutinho não avançasse. Além dos brasileiros, clubes do mundo árabe e da Espanha também buscaram a contratação do meia, porém, ele recusou todas e decidiu pendurar as chuteiras.

Bicampeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, Thiago Alcântara tem passagens em três gigantes do futebol europeu. Ele foi revelado pelo Barcelona, depois foi transferido para o Bayern de Munique e, por fim, jogou no Liverpool. O espanhol, entretanto, fez apenas um jogo na última temporada, por conta das séries de lesões que vinha sofrendo no futebol inglês.