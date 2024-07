Luís Suárez comemorando a classificação do Uruguai sobre o Brasil - Frederic J. Brown / AFP

Luís Suárez comemorando a classificação do Uruguai sobre o BrasilFrederic J. Brown / AFP

Publicado 07/07/2024 09:17 | Atualizado 07/07/2024 09:19

ue foi utilizada em vídeo motivacional pelos uruguaios antes da partida contra a Seleção, foi criticada por Suárez, que disse que Andreas, quando atuava pelo futebol brasileiro, era reserva de Arrascaeta, jogador da Celeste. Na ocasião, o meia do Fulham afirmou que 'o Brasil possui uma seleção que o Uruguai sonha em um dia ter'. A frase, q, foi criticada por Suárez, que disse que Andreas, quando atuava pelo futebol brasileiro, era reserva de Arrascaeta, jogador da Celeste.

"É justo, faz muito tempo que o Brasil não ganha algo, mas tenha paciência com esses jovens. Não digo comigo, eu não sei ainda quanto tempo eu tenho na Seleção, nem sei se tenho mais tempo, mas para mim foi uma honra enorme poder estar com um grupo desse, onde teve muito trabalho, muito profissionalismo, muita entrega. Mas é como eu disse, que exista sim a cobrança, mas um pouco de paciência com o Endrick, com o Savinho, porque eles precisam, são gente de qualidade, que precisam ter um suporte - completou o camisa dois do Brasil", disse Suárez, após o término do jogo contra o Brasil.

Andreas também comentou sobre a sua fala dita na última quinta-feira (4). O meia disse que não esperava que sua frase fosse repercutir de tal forma.

" Eu fiquei surpreso, porque em momento algum eu faltei de respeito com o Uruguai, simplesmente disse que eu preferia e acho que nossos jogadores são melhores, então se eles usaram isso a favor deles, eles podem fazer o que quiser, mas eu em momento algum faltei de respeito ao Uruguai" afirmou Andreas.

Com a derrota, a Seleção volta a entrar em campo no dia 5 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará o Equador, em jogo onde local e horário ainda não foram definidos. Já o Uruguai enfrentará a Colômbia na próxima quarta-feira (10), às 21h (horário de Brasília), pelas semifinais da Copa América.