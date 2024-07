Brasil enfrenta a seleção uruguaia nas quartas de final da Copa América - Michael Reaves/Getty Images/AFP

Brasil enfrenta a seleção uruguaia nas quartas de final da Copa AméricaMichael Reaves/Getty Images/AFP

Publicado 06/07/2024 19:48

Horas antes da partida válida pelas quartas de final da Copa América contra a seleção brasileira, neste sábado (6), a Associação Uruguaia de Futebol publicou um vídeo motivacional com falas de dois jogadores brasileiros: Andreas Pereira, meia, e Wendell, lateral-esquerdo. A dupla, em entrevistas, deu declarações comparando os dois elencos.

"Nosso meio-campo é muito bom, todos os jogadores jogam na Premier League. É qualificado. Se a gente pegar nome por nome, a gente tem uma seleção que eles sonhariam ter no Uruguai", disse Andreas, em coletiva na última quinta-feira.

"Somos a equipe mais vencedora do mundo e estamos preparados para encarar o Uruguai ou qualquer outro adversário. Esperamos contra o Uruguai um adversário muito forte, mas eles também vão ver a força do futebol brasileiro", afirmou Wendell, depois empate em 1 a 1 com a Colômbia.

Logo após as duas falas, o vídeo da seleção uruguaia exibe lances marcantes em sua história, destacando a final da Copa do Mundo de 1950 - vencida pela Celeste dentro do Maracanã - e uma fala de Ghiggia, autor do gol do título: "Três pessoas silenciaram o Maracanã: o papa, Frank Sinatra e eu".