Inglaterra eliminou a Suíça e foi à semifinal da EurocopaAdrian Dennis/AFP

Publicado 06/07/2024 15:58

Ainda que convivendo por críticas devido ao baixo rendimento, a Inglaterra deu mais um passo na Eurocopa 2024. Neste sábado (6), na Spiel-Arena, em Düsseldorf, os comandados de Gareth Southgate saíram atrás do placar, mas reagiram e confirmaram a vaga na semifinal. Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, a vitória veio nos pênaltis pelo placar de 5 a 3.

O adversário dos ingleses sairá do duelo entre Holanda e Turquia. Do outro lado da chave, Espanha e França farão grande clássico por uma vaga na final.



Foi mais uma partida que não correspondeu às expectativas criadas em cima da Inglaterra nesta edição da Euro devido ao grande elenco comandado por Gareth Southgate. Em uma partida morna na primeira etapa, com poucas chances para cada lado, os ingleses sofreram depois do intervalo.

A Suíça foi quem abriu o placar aos 29 minutos. Schär achou ótimo passe para Ndoye na ponta direita, e o camisa 19 cruzou rasteiro. A bola desviou em Konsa, zagueiro da Inglaterra, e encontrou Embolo na pequena área para disputar com a marcação e tocar para o fundo do gol.

O grande nome da equipe inglesa foi o atacante Bukayo Saka, camisa sete que defende o Arsenal. Foi dele, aos 34, o gol de empate em linda jogada individual, cortando a marcação na entrada da área e achando linda finalização no canto direito do goleiro Sommer. A bola ainda pegou na trave antes de entrar. Na prorrogação, o jovem também foi protagonista e principal criador. Do outro lado, os suíços acumularam grandes chances desperdiçadas.

Nos pênaltis, Palmer, preterido por Southgate na Eurocopa, abriu as cobranças e converteu a favor da Inglaterra, que saiu na frente após Pickford defender a batida do zagueiro Akanji. Para aumentar a vantagem, Bellingham cobrou com categoria e marcou o segundo.

Na sequência, Schär e Shaqiri converteram para a Súiça, e Saka e Ivan Toney marcaram para os ingleses. Amdouni marcou o terceiro para tentar salvar o time de uma eliminação, mas Alexander Arnold, do Liverpool, cobrou com categoria o quinto pênalti e classificou a Inglaterra para as semifinais.