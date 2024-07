Endrick foi titular da seleção brasileira contra o Uruguai - Robyn Beck/AFP

Publicado 07/07/2024 00:55

EUA - Escolhido para o lugar de Vini Jr, suspenso, Endrick foi titular no duelo entre Uruguai e Brasil, mas deixou o Allegiant Stadium, em Las Vegas, lamentando a eliminação nos pênaltis ainda na fase quartas de final da Copa América . Após o jogo, o atacante, que sequer foi acionado para cobrar, falou sobre a queda na competição continental.

"Fico triste. É um sentimento que não é só nosso, é de todos os brasileiros. É difícil ser eliminado, ainda mais nos pênaltis. É seguir com a cabeça em pé. A gente precisa fazer isso. Queremos colocar o Brasil de novo no topo, mas infelizmente não foi dessa vez", disse o jovem atacante de 17 anos.

"Vamos continuar trabalhando, continuar a preparação para a Copa, e espero que tenhamos o apoio de todos os brasileiros. Sei que neste momento é difícil", completou.

Endrick, mesmo titular, pouco participou com a bola rolando e ficou marcado no duelo por uma agressão do zagueiro Araújo. Seu principal lance foi uma finalização de longe, já na segunda etapa, que parou nas mãos do goleiro Rochet.

Com isso, estão definidas as semifinais da Copa América 2024. O Uruguai irá encarar a Colômbia, que goleou o Panamá pelo placar de 5 a 0, enquanto Argentina e Canadá jogarão pela vaga na decisão do outro lado da chave.