Holanda venceu a Turquia e foi à semifinal da Eurocopa 2024 - Odd Andersen/AFP

Holanda venceu a Turquia e foi à semifinal da Eurocopa 2024Odd Andersen/AFP

Publicado 06/07/2024 18:06

Estão definidas as semifinais da Eurocopa 2024. Neste sábado (6), no Estádio Olímpico de Berlim, a Holanda saiu atrás do marcador, mas conseguiu a virada sobre a Turquia e venceu pelo placar de 2 a 1 com gols de De Vrij e Müldür (contra). A Laranja Mecânica decidirá vaga na grande final contra a Inglaterra, que eliminou a Suíça , na próxima quarta-feira (10), às 16h (de Brasília).

Do outro lado da chave da competição europeia, Espanha e França farão clássico na terça-feira (9), no mesmo horário. A grande decisão está marcada para o dia 14 (domingo), também no Olímpico.



Em campo, quem começou controlando o duelo foi a seleção turca, que desceu para o intervalo mais organizada e em vantagem no placar. Principal característica da equipe, a bola parada surtiu efeito aos 35 minutos do primeiro tempo. Arda Güler cruzou na segunda trave e Akaydi se antecipou à marcação para completar de cabeça.

Na volta para a segunda etapa, massacre dos holandeses rumo à classificação e para manter vivo o sonho pelo bicampeonato. Ronald Koeman colocou a equipe para cima, dominou as ações e conseguiu virar. Primeiro, aos 25, Depay bateu escanteio curto e recebeu devolução para cruzar na cabeça de De Vrij, que tirou do alcance do goleiro Günok.

A pressão continuou e a virada aconteceu pouco tempo depois. Aos 30, Dumfries cruzou rasteiro da direita e Gakpo apareceu na segunda trave para dividir com a marcação e fazer o segundo. A arbitragem, no entanto, confirmou gol contra do lateral-direito Müldür. A Turquia foi para o ataque no fim, mas parou nas mãos do goleiro Verbruggen, um dos destaques da partida.