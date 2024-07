Khyree Jackson havia sido escolhido pelo Minnesota Vikings no Draft da NFL - Reprodução

Publicado 06/07/2024 16:42

EUA - Khyree Jackson, cornerback do Minnesota Vikings, e dois ex-jogadores universitários de futebol americano morreram em um acidente de carro na madrugada deste sábado (6), de acordo com a Polícia de Maryland.

Jackson tinha 24 anos e foi selecionado pelos Vikings na quarta rodada do draft deste ano e foi considerado um candidato a titular como cornerback. "Estamos arrasados com a notícia da morte de Khyree Jackson após um acidente de carro", afirmou o Minnesota Vikings em comunicado.

Isaiah Hazel e Anthony Lytton Jr., dois ex-jogadores que eram colegas de time de Jackson no ensino médio, também morreram no acidente. Hazel estava dirigindo, com Jackson no banco do passageiro quando o carro foi atingido por outro (um Infiniti Q50) que tentava mudar de faixa em alta velocidade. Após sair da estrada, o carro com os atletas bateu em várias árvores.

Segundo a polícia, Jackson e Hazel foram declarados mortos no local, enquanto Lytton chegou a ser levado para um hospital. Nem o motorista do Infiniti Q50, nem seus dois passageiros ou o motorista do terceiro veículo ficaram feridos.

Jackson jogou sua última temporada universitária de futebol americano pelo Oregon Ducks, e o técnico do time, Dan Lanning, prestou homenagem ao jogador nas redes sociais. Antes dos Ducks, Jackson jogou duas temporadas no Alabama sob o comando do técnico Nick Saban. Ele havia abandonado o esporte após o ensino médio e retornou aos campos em uma faculdade comunitária.

"Estou absolutamente arrasado", disse o técnico dos Vikings, Kevin O’Connell, em comunicado. "Khyree trouxe uma energia contagiante para nossa equipe. Sua confiança e personalidade envolvente imediatamente atraíram seus companheiros de equipe. Em nosso curto período de tempo juntos, era evidente que Khyree se tornaria um tremendo jogador profissional."