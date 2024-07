Taiane Justino, do levantamento de pesos, e Ryan Kainalo, do surfe - Alexandre Loureiro/COB

Publicado 06/07/2024 14:37

Rio - O Comitê Olímpico do Brasil anunciou, neste sábado (6), que levará um grupo de jovens atletas que participará dos Jogos Olímpicos de maneira diferente. Os 12 selecionados farão parte do "Vivência Olímpica", programa que levará para Paris jovens representantes de diferentes modalidades com potencial de participação em futuras edições.

Os jovens estarão divididos em duas turmas com o COB, e chegarão na cidade no dia 27 de julho, um dia após a Cerimônia de Abertura. São eles:

Ryan Kainalo, do surf, Taiane Justino, do levamento de pesos, Lucas Fonseca, da vela, Celine Bispo, da natação, Matheus Melecchi, das águas abertas, Pedro Oliveira, do vôlei de praia, Rebeca Lima, do boxe, Thiago Resende, do atletismo, Yuri Guimarães, da ginástica artística, Júlia Kudiess, do vôlei, Kaillany Cardoso, do judô, e Isabelle Estevez, do tiro com arco.

Todos os selecionados terão a oportunidade de experimentarem a atmosfera dos Jogos, com direito a visitas à Vila Olímpica e às demais instalações do Time Brasil.



"A ideia do programa é fazer que os jovens de fato vivenciem o que são os Jogos Olímpicos e comecem a se ambientar com esse universo. Em Paris eles vão poder acompanhar tudo o que envolve a operação do COB para os atletas do Time Brasil e vão sentir o gostinho do que é fazer parte dos Jogos Olímpicos. Tenho certeza de que sairão muito motivados para voltarem como atletas efetivos nas próximas edições", disse Kenji Saito, diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte do COB.

O programa "Vivência Olímpica" foi criado pelo COB em 2012 e, na ocasião 16 nomes foram levados para os Jogos de Londres. Na edição seguinte, no Rio de Janeiro, a entidade convidou 20 jovens. Em Tóquio, devido às restrições em meio à pandemia da Covid-19, ele não pôde acontecer.