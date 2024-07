Cristiane não foi convocada para os Jogos Olímpicos - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

convocação de Arthur Elias para a disputa das Olimpíadas de Paris foi a ausência da atacante Cristiane. A jogadora do Flamengo publicou, nesta sexta-feira (5), uma mensagem de apoio para as convocadas da Seleção, mas foi sincera ao falar que "não está feliz" com o fato de não ter sido chamada para a disputa dos Jogos. Rio - Uma das grandes surpresas dafoi a ausência da atacante Cristiane. A jogadora do Flamengo publicou, nesta sexta-feira (5), uma mensagem de apoio para as convocadas da Seleção, mas foi sincera ao falar que "não está feliz" com o fato de não ter sido chamada para a disputa dos Jogos.

"Bom, não dá para falar que tô feliz porque eu estaria mentindo e fingindo o que não sou. To aqui, tentando pegar os caquinhos que caíram para poder me reconstruir, e podem ter certeza que conseguirei", iniciou Cristiane.

"Eu tenho mil motivos para colocar para fora como me sinto, mas no momento gostaria de apenas direcionar coisas boas para vocês. Fui muito feliz nesse curto período que estive de volta, pude reencontrar velhas amigas e ter a chance de fazer outras. Torço muito para que dê tudo certo para vocês nessa caminhada, espero que aproveitem cada momento que irão viver, cada chance criada no caminho de vocês", complementou.

A atacante de 39 anos, que defende o Flamengo, foi convocada para alguns jogos da Seleção em preparação para Paris 2024, porém ficou de fora da lista final. De acordo com Arthur Elias, a ausência da maior artilheira do Brasil na história das Olimpíadas, com 14 gols, deve-se à limitação de atletas para os Jogos, já que cada seleção pode inscrever apenas 18 jogadoras.

Confira a mensagem de Cristiane na íntegra:

