Toni Kroos fez seu último jogo como profissional no futebol nesta sexta (5)

Publicado 05/07/2024

Em sua última partida como jogador profissional, o camisa 8 iniciou como titular e por pouco não foi para o chuveiro mais cedo. Nos primeiros minutos da partida, deu uma entrada forte em Pedri, da Espanha, mas não foi advertido, apesar da reclamação dos espanhóis com o árbitro Anthony Taylor.



O agora ex-jogador disputou os 120 minutos do duelo com a Espanha, mas não conseguiu evitar o gol da La Roja no final do segundo tempo da prorrogação.

"Demos muito de nós para não perder hoje e estávamos muito próximos de conseguir. Era um sonho que tínhamos e não terminou da maneira que a gente queria. Eu tenho muito orgulho da minha carreira, fico feliz de poder ajudar um pouco a minha equipe, para que as pessoas voltem a ter esperança na seleção alemã. Acho que no futuro ela pode conseguir resultados muito bons. Estamos tristes, mas vamos seguir", disse Kroos.



Toni Kroos na #EURO2024:



5 jogos

591 ações com a bola (1º da EURO)

487/514 passes certos (1º da EURO)

25/32 bolas longas certas (1º da EURO)

11/35 cruzamentos certos (1º da EURO)

15 passes decisivos (2º da EURO)

34 bolas recuperadas (1º da EURO)

Nota… pic.twitter.com/8BAXpR9A42 — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) July 5, 2024

Kroos deixa o futebol com 832 partidas disputadas, por Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Real Madrid e Alemanha. Entre os principais títulos de sua carreira estão a Copa do Mundo de 2014, além de seis Liga dos Campeões — todas pelo Real, a última conquistada em maio deste ano.

Apesar da aposentadoria, o alemão já confirmou que continuará envolvido com o futebol. Em setembro, irá começar a trabalhar nas categorias de base do Real Madrid

Confira todos os títulos conquistados por Toni Kroos

Copa do Mundo FIFA: 2014

Champions League: 2013, 2016, 2017, 2018, 2022 e 2024

Supercopa da Europa: 2014, 2015, 2017, 2018 e 2023

Mundial de Clubes: 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2023

La Liga: 2017, 2020, 2022 e 2024

Bundesliga: 2008, 2013 e 2014

Supercopa da Alemanha: 2013

Supercopa da Espanha: 2018, 2020, 2022 e 2024

Copa do Rei: 2023

Copa da Alemanha: 2008, 2013 e 2014