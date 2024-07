Alisha Lehmann é namorada de Douglas Luiz - Reprodução / Instagram

Publicado 05/07/2024 14:29

Rio - Douglas Luiz não vai ficar longe da namorada. Após contratar o volante da seleção brasileira, a Juventus, da Itália, acertou a contratação da atacante Alisha Lehmann. A jogadora suíça, de 25 anos, é namorada do jogador brasileiro e também defendia o Aston Villa, da Inglaterra.

Alisha Lehmann defendeu o Aston Villa nas últimas três temporadas, enquanto Douglas Luiz ficou no clube inglês por cinco. A suíça, que foi revelada pelo Young Boys, da Suíça, disputou 75 jogos com a camisa do Aston Villa e somou 15 gols e sete assistências.

Os valores da negociação pela atacante suíça não foram revelados. Já Douglas Luiz custou 28 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões na cotação atual). Lehmann, que disputou a última Copa do Mundo, já realizou exames médicos e assinou contrato.