Alisson - Lucas Figueiredo/CBF

Alisson Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/07/2024 12:47

Rio - Finalista nas últimas duas edições da Copa América, a seleção brasileira desembarcou nos Estados Unidos em um momento bem diferente de 2019 e 2021. Em reconstrução e sob nova direção dentro e fora de campo, o Brasil oscilou na primeira fase, mas avançou às quartas de final e se prepara para enfrentar o Uruguai. O goleiro Alisson, um dos mais experientes da equipe, pediu mais concentração no mata-mata.

"Queríamos classificar em primeiro, que é nosso principal objetivo. Mas a classificação veio e é o mais importante. Agora começa o mata-mata e precisamos ligar uma chave diferente. São partidas que não permitem erros. Então, já estamos focados no Uruguai para fazer o melhor. Esse é um grande desafio nosso, principalmente neste momento de reconstrução, um novo ciclo", disse o goleiro.

Na primeira fase, o Brasil estreou com empate sem gols diante da Costa Rica, mas em seguida goleou o Paraguai por 4 a 2. Na última rodada, empatou com a Colômbia e garantiu o segundo lugar do grupo. Nas quartas de final, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com o atacante Vini Jr, suspenso, e ainda faz mistério sobre o substituto. Savinho, Endrick, Martinelli e Evanilson são as opções.

Após o empate com a Colômbia, na última terça-feira (2), os titulares foram preservados da atividade de quinta (4), por conta da sequência de jogos e viagens. Além disso, a comissão técnica também realizou o treino mais tarde, para amenizar o forte calor em Las Vegas.

O Brasil enfrenta o Uruguai, neste sábado (6), às 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. O vencedor enfrenta Colômbia ou Panamá na semifinal.