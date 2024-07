Entrevista coletiva de Raphinha, da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 05/07/2024 22:34 | Atualizado 05/07/2024 22:36

Estados Unidos - Raphinha cutucou a imprensa ao projetar o jogo do Brasil contra o Uruguai, que acontecerá neste sábado, 6, às 22h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa América. O atacante disse que "muitos jornalistas" dão a Seleção como morta, mas destacou o potencial do grupo e apostou em uma partida difícil para as duas equipes.

"Sabemos o potencial que pode apresentar a seleção do Uruguai, mas eles também sabem o que vão enfrentar. Muitos jornalistas nos dão como mortos, que Uruguai vai passar fácil. Seguramente da parte do Uruguai, eles não pensam assim, porque sabem do potencial que temos aqui. Tudo pode acontecer em um jogo como esse, que poderia ser uma partida de final da Copa América. Será um dos jogos mais difíceis de um modo geral. Jogaremos uma partida difícil, tanto para gente quanto para eles", disse Raphinha.



O Brasil não contará com Vini Jr, que levou dois cartões amarelos e cumprirá suspensão automática. Sem o camisa 7, o técnico Dorival Júnior vai promover a entrada de Endrick no time titular

"Acho que na minha posição, na minha função, não muda muita coisa. O Endrick faz outra posição, mas se pedir para ele fazer outra, vai fazer. Eu, ele e Rodrygo temos perfil de adaptar rapidamente a qualquer posição para poder ajudar a seleção brasileiro. Acredito que meu posicionamento no campo não vai mudar muita coisa", analisou Raphinha.

"Ao decorrer do jogo, a gente vai mudando, dependendo do posicionamento que um ou jogador outro termina a jogada. Inicialmente, acredito que a posição seja a mesma tanto para mim quanto para ele e Rodrygo", completou.

Raphinha foi titular no jogo de estreia da seleção brasileira, contra a Costa Rica. Já diante do Paraguai, começou a partida no banco de reservas. Na última rodada da fase de grupos, contra a Colômbia, voltou aos 11 iniciais e marcou um belo gol de falta.

"Eu tenho, em todas as competições que vou jogar, um objetivo pessoal, que é marcar um gol e uma assistência pelo menos. Porém, meu objetivo principal é e sempre vencer a competição. Se a gente for vencer a competição e eu não marcar gol ou assistência, saio muito feliz independentemente do que conseguisse individualmente", contou o atacante.