Endrick entrou no segundo tempo de Brasil x Costa RicaPatrick T. Fallon / AFP

Publicado 05/07/2024 18:04

Estados Unidos - Dorival Júnior confirmou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5), que Endrick será titular no duelo com o Uruguai, pelas quartas de final da Copa América. O atacante de 17 anos irá substituir Vini Jr, que recebeu o segundo cartão amarelo contra a Colômbia, na última rodada da fase de grupos, e está suspenso para o confronto

"Espero que possamos continuar encontrando o caminho dos gols. Proporcionar aos atacantes as possibilidades de ataque à última linha do adversário. Perdemos um jogador importante, mas ganhamos um jogador que vem despontando, buscando uma oportunidade. Quem sabe seja aí o momento do Endrick", disse Dorival.



Endrick fará um trio de ataque ao lado de Rodrygo e Raphinha. O jogador tem nove partidas pelo Brasil e possui três gols. Será a primeira vez que o jovem irá começar um jogo como titular na Seleção.

A pouca minutagem do camisa 9 gerou reclamações por parte dos torcedores brasileiros. Dorival, entretanto, continua com sua linha de pensamento de preservar o atleta.



"Acho que o Endrick não é especificamente um 9, que joga fixo, prefere um pivô. Ele é um jogador que flutua, se movimenta. Realmente, nas minhas últimas equipes sempre tive um centroavante de origem, mas tenho que respeitar as características dos jogadores que convocamos. E convocamos com consciência do momento de cada um, das características. Tudo vai acontecer com calma. Por isso que falei, para não nos precipitarmos em relação ao Endrick. No momento certo, haveria a possibilidade. A equipe evolui a cada momento. Tudo é questão de tempo para encontrarmos a melhor formação", ponderou.

Uruguai e Brasil medirão forças neste sábado (6), a partir das 22h (de Brasília), no Allegiant Stadium, em Nevada. Quem passar enfrenta na semifinal da Copa América o vencedor da partida entre Colômbia e Panamá, que acontece no mesmo dia, mas às 19h (de Brasília).