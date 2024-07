Carlos Salcedo na época em que defendia o Tigres - Reprodução

Carlos Salcedo na época em que defendia o TigresReprodução

Publicado 05/07/2024 10:54 | Atualizado 05/07/2024 12:35

assassinato de sua irmã, Martha Paola Salcedo, morta a tiros no último sábado (29) ao deixar um circo Bardum, em na cidade de Huixquilucan. Nas redes sociais, María Isabel Hernández afirmou que o jogador e sua mulher, Andrea Navarro, foram os responsáveis por planejar o crime. México - O zagueiro mexicano Carlos Salcedo está sendo acusado pela própria mãe de ser o mandante doao deixar um circo Bardum, em na cidade de Huixquilucan. Nas redes sociais, María Isabel Hernández afirmou que

"O real motivo para que Carlos Salcedo queira sair do país é porque ele e sua esposa, Andrea Navarro, são os autores intelectuais do assassinato de Paola", escreveu María Isabel através do perfil da filha. Ela ainda fala em feminicídio.

Irmã de Carlos Salcedo foi assassinada no México Reprodução

A publicação faz referência ao fato de Salcedo ter pedido para sair do Cruz Azul, seu clube no México, após a morte da irmã. Ele alegou "problemas pessoais" e afirmou que precisa deixar o país com urgência. A diretoria do time mexicano irá ajudá-lo na procura por um novo clube no exterior.

Briga entre irmãos foi parar na Justiça

Salcedo e Martha tinham uma relação conturbada, que chegou a parar nos tribunais em 2016. Na época, o jogador acusou ela, a mãe e o pai de estarem se aproveitando de sua situação econômica, além de alegar que a irmã estava tentando o desestabilizar. O zagueiro acusou Martha de tentar extorquir uma figura pública em troca de 5 milhões de pesos.

O caso se arrastou até 2020, quando os dois fizeram as pazes. Salcedo perdoou a irmã após ela mandar um presente de aniversário para sua filha.