Carlos Salcedo defendeu a seleção do México até 2021 - Miguel Schincariol/AFP

Carlos Salcedo defendeu a seleção do México até 2021Miguel Schincariol/AFP

Publicado 03/07/2024 16:58

México - A irmã do zagueiro Carlos Salcedo, que defendeu a seleção mexicana por muitos anos, foi assassinada a tiros ao deixar o circo Bardum, em Huixquilucan, no México. Martha Paola, que também era apresentadora de TV, foi ao local na noite do último sábado (29) com sua família.

dois homens chegaram e efetuaram os disparos. Ela foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Irmã de Carlos Salcedo foi assassinada no México Reprodução Segundo a imprensa mexicana, Martha foi em direção ao estacionamento para falar ao celular, quando. Ela foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu.

De acordo com o jornal "El Universal", Salcedo pediu para deixar o Cruz Azul, seu clube no México, após a morte da irmã. Ele alegou "problemas pessoais" e afirmou que precisa deixar o país com urgência. A diretoria do time mexicano irá ajudá-lo na procura por um novo clube no exterior.

Nas redes sociais, o Cruz Azul lamentou o drama familiar vivido por Salcedo.

Gracias a tod@s https://t.co/RvcseUr90M — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) July 2, 2024 "Lamentamos a morte sensível de Paolo Salcedo, irmã do nosso jogador Carlos Salcedo", diz o comunicado.

Martha Paola deixa um filho de quatro anos, fruto de seu antigo relacionamento com o goleiro Nicolás Vikonis. Atualmente, ele joga pelo Celaya, que disputa a Liga de Expansión MX, equivalente à segunda divisão mexicana.