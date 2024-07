Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, é um dos supostos alvos - Divulgação/Real Madrid

Publicado 03/07/2024 15:46 | Atualizado 03/07/2024 15:54

Rio - O estádio Santiago Bernabéu, do Real Madrid, deverá ser o palco da final da Copa do Mundo de 2030. A escolha, de acordo com o jornal espanhol "Marca", foi decidida em conjunto pelos três países organizadores, Espanha, Portugal e Marrocos, que contaram com o apoio da Fifa.

As três federações organizadoras da competição terão até o dia 31 deste mês para entregar à Fifa todas as sedes que irão receber jogos da Copa de 2030.

Ainda segundo o "Marca", a Espanha tem como opções 15 estádios, enquanto Marrocos possui seis e Portugal apenas dois locais, sendo eles o Estádio da Luz, do Benfica, e do Dragão, do Porto.



Recentemente, o Santiago Bernabéu concluiu uma reforma que durou cinco anos. O estádio foi modernizado e teve sua capacidade aumentada de 81 mil para 84 mil torcedores.

A Copa do Mundo de 2030 será sediada de forma conjunta por Marrocos, Portugal e Espanha. Para celebrar os 100 anos do Mundial, os três primeiros jogos serão disputados na América do Sul. A abertura será no Uruguai, sede da Copa de 1930, e os outros dois confrontos na Argentina e no Paraguai. Ao todo, serão 101 partidas.