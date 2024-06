Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid - AFP

Santiago Bernabéu, estádio do Real MadridAFP

Publicado 26/06/2024 14:26

Rio - A Fifa definiu que quer o Santiago Bernabéu como palco da final da Copa do Mundo de 2030. De acordo com o jornal espanhol "Marca", a entidade já se movimenta por um acordo com o Real Madrid.

O maior entrave para um consenso entre Fifa e Real Madrid é que o time espanhol não está disposto a abrir mão de seu estádio por muito tempo. Do outro lado, a entidade negocia para poder explorar o Bernabéu por mais tempo do que o previsto. As duas partes tentam chegar a um denominador comum.

Como trunfo, a Fifa aposta na boa relação entre seu presidente, Gianni Infantino, e o mandatário do Real Madrid, Florentino Pérez. A entidade está confiante por um acordo.

A Copa do Mundo de 2026 será sediada de forma conjunta por Marrocos, Portugal e Espanha. Para celebrar os 100 anos do Mundial, os três primeiros jogos serão disputados na América do Sul. A abertura será no Uruguai, sede da Copa de 1930, e os outros dois confrontos na Argentina e no Paraguai. Ao todo, serão 101 partidas.