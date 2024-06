Cuca deixou o comando do Athletico-PR - Gustavo Oliveira/Athletico-PR

Publicado 26/06/2024 14:20

Rio - O treinador Cuca, de 61 anos, não deverá topar nenhuma proposta para dirigir nenhum clube da Série A nas próximas semanas. De acordo com informações do portal "UOL", o técnico quer descansar e planeja também se mudar de Curitiba, após receber críticas do presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia.

O dirigente afirmou que Cuca foi sua maior decepção no futebol e apontou ingratidão por parte do técnico, que deixou o comando do Athletico-PR. O Furacão foi o primeiro clube que contratou Cuca após sua polêmica passagem no Corinthians. Ele dirigiu o Timão por dois jogos e acabou saindo após pressão dos torcedores devido a sua condenação por estupro na Suíça, nos anos de 1980.



Em janeiro deste ano, a Justiça do país europeu cancelou a condenação e três meses depois Cuca foi anunciado pelo Athletico-PR. No Furacão, o treinador dirigiu a equipe em 22 jogos, com 14 vitórias, três empates e cinco derrotas. Foram dois meses e 20 dias de trabalho e um título no Campeonato Paranaense.



Cuca afirmou que deixou o Rubro-Negro para aliviar a pressão sobre os jogadores do clube paranaense. Em quinto lugar no Brasileiro, o Athletico vivia um momento de instabilidade na temporada com apenas uma vitória nos últimos seis jogos.