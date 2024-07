Bia Haddad - AFP

Publicado 03/07/2024 14:25

Rio - Bia Haddad estreou com vitória em Wimbledon. Em partida paralisada com chuva, a tenista brasileira venceu a polonesa Magdalena Frech, número 58 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. O jogo teve duração de quase duas horas.

Com a vitória, Bia Haddad avançou à segunda fase e enfrentará a colombiana Camila Osorio, atual número 84 do mundo, nesta quinta-feira (4). A brasileira tenta melhorar o desempenho do ano passado, quando precisou abandonar nas oitavas de final por conta de dor nas costas.

Bia Haddad não teve dificuldades para vencer Magdalena. O jogo começou na quarta-feira (3), com atraso, por conta das chuvas. A brasileira venceu os dois primeiros games, mas o jogo foi interrompido. A partida foi retomada, e a tenista fechou o primeiro set por 7 a 5.

No segundo set, Bia Haddad teve mais trabalho. No sexto game, a brasileira precisou salvar três break points. Em seguida, quebrou o saque da polonesa. Depois disso, a tenista caminhou para a vitória por 6 a 3 no set, e venceu pelo placar de 2 sets a 0.